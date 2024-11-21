Англія

Німець може приєднатися до команди Пепа.

Атакувальний півзахисник леверкузенського Баєра Флоріан Вірц хоче перейти в англійський Манчестер Сіті. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, 21-річний німець повинен стати заміною бельгійцю Кевіну Де Брюйне, у якого закінчується контракт із "містянами" наступного літа. Футболіст вважає за краще перейти саме до англійського клубу, тому що не бачить можливості грати в стартовому складі мадридського Реала, який раніше вважався фаворитом на підписання німця.

Зазначається, що "фармацевти" будуть вимагати від Ман Сіті 120 млн. євро за трансфер свого вихованця.

Цього сезону Флоріан Вірц відіграв за Баєр 17 матчів, забив сім голів та віддав дві результативні передачі.