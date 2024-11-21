Англія

Українцю треба шукати новий клуб.

Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко не входить в плани головного тренера "канонірів" Мікеля Артети. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, Арсенал планує продати не тільки 27-річного українця, а й Габріеля Жезуса та Кірана Тірні. Таким чином лондонський клуб хоче розвантажити зарплатну відомість та направити вивільнені гроші на зміцнення проблемних позицій.

Чинний контракт українця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Олександр Зінченко відіграв за Арсенал п'ять матчів (178 хвилин).