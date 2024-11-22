Польський форвард зізнався, що міг опинитися у таборі "червоних дияволів".
Роберт Левандовські, Getty Images
22 листопада 2024, 09:31
Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські зізнався, що 12 років тому він міг стати футболістом Манчестер Юнайтед, коли виступав за дортмундську Боруссію.
"Я сказав "так" переходу до Манчестер Юнайтед у 2012 році. Я пам'ятаю ту розмову з сером Алексом Фергюсоном... Йому не можна було відмовити. Але Боруссія Дортмунд вирішила відхилити пропозицію", — заявив Левандовські в інтерв'ю Ріо Фердінанду.
У поточному сезоні Роберт Левандовські провів за Барселону 17 матчів, в яких він забив 19 голів та віддав 2 асисти.
Контракт 36-річного поляка з "блаугранас" спливає влітку 2026 року.