Англія

Польський форвард зізнався, що міг опинитися у таборі "червоних дияволів".

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські зізнався, що 12 років тому він міг стати футболістом Манчестер Юнайтед, коли виступав за дортмундську Боруссію.

"Я сказав "так" переходу до Манчестер Юнайтед у 2012 році. Я пам'ятаю ту розмову з сером Алексом Фергюсоном... Йому не можна було відмовити. Але Боруссія Дортмунд вирішила відхилити пропозицію", — заявив Левандовські в інтерв'ю Ріо Фердінанду.

У поточному сезоні Роберт Левандовські провів за Барселону 17 матчів, в яких він забив 19 голів та віддав 2 асисти.

Контракт 36-річного поляка з "блаугранас" спливає влітку 2026 року.