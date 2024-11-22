Англія

Подивимося як воно буде в Манчестері.

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився щодо трансферної політики манкуніанського клубу. Цитує португальського фахівця журналіст Бен Джейкобс.

"Ми повинні вдосконалити процес підбору гравців. Я маю намір зайняти тверду позицію в цьому питанні, тому що хочу, щоб ми грали так, як я хочу.

Необхідно діяти спільно, але вважаю, що останнє слово має залишатися за тренером. Коли все буде погоджено, клуб зможе купувати та продавати футболістів.

Я несу велику відповідальність за вибір гравців для команди, тому що це повинні бути відповідні покупки. Але у мене повинна бути можливість вибирати футболістів", — заявив Аморім.