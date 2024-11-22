Англія

Француз може опинитися на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері 22-річного півзахисника мадридського Реала Едуардо Камавінги. Про це повідомляє Bernabeu Digital.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" вже контактують з агентами гравця збірної Франції.

Підкреслюється, що Камавінга задоволений інтересом з боку англійського клубу, але наразі не розглядає варіант із відходом з Реала, хоча все його думка може змінитися після закінчення поточного сезону.

"Вершкові" готові розглянути пропозицію щодо Камавінги у розмірі 100 млн. євро, проте Манчестер Юнайтед спробує зменшити ціну на футболіста.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 100 млн. євро.

Цього сезону Едуардо Камавінга відіграв за Реал сім матчів та віддав одну результативну передачу.