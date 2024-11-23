Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 23 листопада і розпочнеться о 14:30.
Лестер — Челсі, getty images
23 листопада 2024, 08:30
У рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Лестер Сіті та лондонським Челсі, яке відбудеться на стадіоні Кінг Пауер Стедіум.
[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру
СУБОТА, 23 ЛИСТОПАДА, 14:30. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Серед усіх трьох команд, які заслужили на підвищення у класі за підсумками минулого сезону Чемпіоншипу, Лестер Сіті на даний момент виглядає єдиним колективом, який має реальні шанси на те, щоб залишитися в АПЛ. Але незважаючи на це, підопічні Стіва Купера все одно продовжують вести безпосередню боротьбу за виживання, перебуваючи поблизу зони вильоту. Головне завдання "лисиць" зараз — це убезпечити себе і віддалитися від небезпечної зони, але це завдання буде не з простих.
Звичайно, на тлі минулої міжнародної паузи оцінювати поточну форму будь-якої з команд вкрай непросто, але не можна не відзначити, що останні матчі Лестера мало радували з точки зору результатів. "Лисиці" останнім часом двічі були розгромлені Манчестер Юнайтед, причому одна з цих поразок коштувала Лестер Сіті подальшої участі в Кубку англійської ліги. При цьому з прямими конкурентами, як Іпсвіч Таун та Саутгемптон, команді Купера вдалося набрати чотири пункти. Воно і недивно, адже "святі" є гіршим представником АПЛ, а "трактористи" все ж таки виглядають серйозніше і перспективніше — з ними "лисиці" зіграли внічию.
Челсі, у свою чергу, нарешті в епоху нових американських інвесторів почав претендувати на найвищі місця в турнірній таблиці АПЛ, які дозволяють здобути путівку до Ліги чемпіонів. І нехай новий головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска всіляко й публічно заявляє про те, що Челсі ще зарано всерйоз думати про боротьбу за чемпіонство (з чим важко не погодитися), лондонці справді продовжили в нинішній кампанії свій прогрес, який почався ще за Маурісіо Почеттіно наприкінці минулого футбольного року.
Головна перевага Челсі станом на зараз — це наявність двох складів з молодих висококласних футболістів, тому Мареска щоразу відчуває приємний головний біль при виборі стартової 11. Та й проти справді сильних суперників, якщо брати Прем'єр-лігу, у "пенсіонерів" останнім часом вельми вражаючі результати: перемога над Ньюкаслом, нічия з Манчестер Юнайтед та бойовий нічийний результат із Арсеналом. Як результат, на даний момент Челсі йде на третьому рядку в турнірній таблиці, проте не можна ігнорувати і той факт, що щільність у цій таблиці зараз виглядає вражаюче.
За версією компанії FAVBET, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,48, тоді як потенційний успіх Лестер оцінюється показником 6,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,80.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЛЕСТЕР : Германсен — Джастін, Фас, Вестергор, Крістіансен — Вінкс, Ндіді, Сумаре — Мавідіді, Едуар, Ель-Ханнус
ЧЕЛСІ : Р. Санчес — Гюсто, В. Фофана, Колвілл, Кукурелья — Лавія, Кайседо — Мадуеке, Палмер, Нету — Н. Джексон
Не зіграють: Столярчик, Р. Перейра, Аю, Фатаву, Буонанотте, Дака — Р. Джеймс
Під питанням: Варді, Боббі Рід — В. Фофана, Гюсто, Лавія, Санчо
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