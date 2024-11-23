У рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Лестер Сіті та лондонським Челсі, яке відбудеться на стадіоні Кінг Пауер Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 23 ЛИСТОПАДА, 14:30. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Серед усіх трьох команд, які заслужили на підвищення у класі за підсумками минулого сезону Чемпіоншипу, Лестер Сіті на даний момент виглядає єдиним колективом, який має реальні шанси на те, щоб залишитися в АПЛ. Але незважаючи на це, підопічні Стіва Купера все одно продовжують вести безпосередню боротьбу за виживання, перебуваючи поблизу зони вильоту. Головне завдання "лисиць" зараз — це убезпечити себе і віддалитися від небезпечної зони, але це завдання буде не з простих.

Звичайно, на тлі минулої міжнародної паузи оцінювати поточну форму будь-якої з команд вкрай непросто, але не можна не відзначити, що останні матчі Лестера мало радували з точки зору результатів. "Лисиці" останнім часом двічі були розгромлені Манчестер Юнайтед, причому одна з цих поразок коштувала Лестер Сіті подальшої участі в Кубку англійської ліги. При цьому з прямими конкурентами, як Іпсвіч Таун та Саутгемптон, команді Купера вдалося набрати чотири пункти. Воно і недивно, адже "святі" є гіршим представником АПЛ, а "трактористи" все ж таки виглядають серйозніше і перспективніше — з ними "лисиці" зіграли внічию.

Челсі, у свою чергу, нарешті в епоху нових американських інвесторів почав претендувати на найвищі місця в турнірній таблиці АПЛ, які дозволяють здобути путівку до Ліги чемпіонів. І нехай новий головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска всіляко й публічно заявляє про те, що Челсі ще зарано всерйоз думати про боротьбу за чемпіонство (з чим важко не погодитися), лондонці справді продовжили в нинішній кампанії свій прогрес, який почався ще за Маурісіо Почеттіно наприкінці минулого футбольного року.

Головна перевага Челсі станом на зараз — це наявність двох складів з молодих висококласних футболістів, тому Мареска щоразу відчуває приємний головний біль при виборі стартової 11. Та й проти справді сильних суперників, якщо брати Прем'єр-лігу, у "пенсіонерів" останнім часом вельми вражаючі результати: перемога над Ньюкаслом, нічия з Манчестер Юнайтед та бойовий нічийний результат із Арсеналом. Як результат, на даний момент Челсі йде на третьому рядку в турнірній таблиці, проте не можна ігнорувати і той факт, що щільність у цій таблиці зараз виглядає вражаюче.

За версією компанії FAVBET , фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,48, тоді як потенційний успіх Лестер оцінюється показником 6,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,80.