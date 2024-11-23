Норвежець відзначив свого наставника.
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23 листопада 2024, 14:24
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд розповів про роботу з головним тренером "містян" Пепом Гвардіолою та висловився про стан команди в нинішньому сезоні. Цитує 24-річного норвежця офіційний сайт англійського клубу.
"Пеп дійсно піклується про команду. Я вчуся у нього, як стати командним гравцем та краще проявляти себе у складі колективу на полі. Він багато чого вимагає, але мені це подобається.
Гвардіола прямий та чесний — говорить тобі правду. Він хоче розвивати мене все більше і більше, і мені подобається його енергетика. Пеп — хороша людина, я радий працювати з ним.
У цьому сезоні все йшло добре, але не ідеально. Було багато злетів і падінь. Ми почали дуже добре, а потім у нас почалися деякі проблеми. Було і хороше, і погане.
Ми зосереджені на тому, що буде далі, і постараємося зробити все можливе в наступних іграх.
Звісно, ми зіткнулися з великою кількістю травм, але, врешті-решт, хто б не грав, потрібно робити все можливе для команди та клубу — ось що важливо", — сказав Голанд.
Цього сезону Ерлінг Голанд відіграв за Манчестер Сіті 16 матчів та забив 15 голів.