Англія

Норвежець відзначив свого наставника.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд розповів про роботу з головним тренером "містян" Пепом Гвардіолою та висловився про стан команди в нинішньому сезоні. Цитує 24-річного норвежця офіційний сайт англійського клубу.

"Пеп дійсно піклується про команду. Я вчуся у нього, як стати командним гравцем та краще проявляти себе у складі колективу на полі. Він багато чого вимагає, але мені це подобається.

Гвардіола прямий та чесний — говорить тобі правду. Він хоче розвивати мене все більше і більше, і мені подобається його енергетика. Пеп — хороша людина, я радий працювати з ним.