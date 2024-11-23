Англія

В МЮ незадоволені грою нідерландця.

Манчестер Юнайтед може продати нападника команди Йосуа Зіркзе, який минулого літа перейшов до манкуніанського клубу з Болоньї за 42,5 млн. євро. Про це повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, у стані манкуніанців сумніваються щодо правильності рішення підписати нідерландського футболіста минулого літа. Керівництво Манчестер Юнайтед вважає, що 23-річний нападник демонструє слабку гру.

Очікується, що наступного року МЮ буде шукати надійнішого нападника, через що велика ймовірність продажу одного з чинних форвардів "червоних дияволів", зокрема Зіркзе.

Цього сезону Йосуа Зіркзе відіграв за Манчестер Юнайтед 17 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.