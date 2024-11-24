Англія

То був зовсім інший "Сіті".

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про лідерство своєї команди у чемпіонаті Англії. Цитує нідерландського фахівця The Guardian.

"Я не говорю про фаворитів. Це здається нудним, я кажу тільки про наступний матч, який сам по собі є випробуванням.

В АПЛ розрив із суперниками дуже малий, це справедливо протягом всього сезону. Я стежив за чемпіонатом, і в якийсь момент "Сіті" відставав від Арсеналу на вісім очок, а потім став чемпіоном. Тому зараз немає сенсу захоплюватися нашим лідерством.

Такі команди, як Манчестер Сіті, Арсенал, Челсі і навіть Манчестер Юнайтед, здатні провести таку ж серію, як і ми. Тому ми не відриваємося від реальності і не дивимося на матч з точки зору фаворитів.

Гравці знають, що вони мають зробити, щоб перемогти, і це дуже важливо. Якби вони могли викладатися на 50% менше і все одно вигравати, то, можливо, ми б подумали, що в нас є ще 50% у запасі, і нам не потрібно викладатися по максимуму, щоб домогтися результату. Але ми знаємо, що багато матчів були майже рівними.

Абсолютно нормально, що люди сумнівалися в Ліверпулі. Команда не просто працювала з попереднім тренером дев'ять років, але ці роки були успішними. Після цього завжди задаєшся питанням: "Чи зміниться що-небудь?".

Влітку ми підписали не так багато нових гравців, тож цілком нормально, дивлячись на наших конкурентів, які підписували футболістів, замислитися: "Що ж буде в цьому сезоні?", — заявив Слот.

Сьогодні, 24-го листопада, Ліверпуль на виїзді гратиме з аутсайдером АПЛ Саутгемптоном. Початок матчу о 16:00 за київським часом.