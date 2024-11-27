Англія

Німецький універсал Арсеналу відзначився голом у ворота лісабонського Спортінга.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 лісабонський Спортінг розгромно поступився лондонському Арсеналу на Ештадіу Жозе Алваладе з рахунком 1:5.

Автором одного із голів у ворота португальського гранда став нападник "канонірів" Кай Гаверц, який відгукнувся на передачу Букайо Сака на 22-й хвилині та подвоїв перевагу своєї команди.

Для 25-річного німця цей забитий м'яч став ювілейним, 100-м, у професійній кар'єрі гравця на клубному рівні. 46 голів Кай забив за леверкузенський Баєр (150 матчів), 32 — за Челсі (139 матчів) та 22 — у футболці Арсеналу (69 матчів).

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