Лідер Арсеналу задоволений взаємодією на полі зі своїм капітаном.
Букайо Сака та Мартін Едегор, Getty Images
27 листопада 2024, 12:12
У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 лісабонський Спортінг розгромно поступився лондонському Арсеналу на Ештадіу Жозе Алваладе з рахунком 1:5.
Вінгер "канонірів" Букайо Сака відповів на питання щодо своєї продуктивної взаємодії на полі з плеймейкером та капітаном лондонців Мартіном Едегором, який напередодні повернувся до гри після двомісячної відсутності через травму.
"Мартін Едегор — неймовірний гравець. У той день, коли він повернувся після травми, на моєму обличчі була велика посмішка.
Ви бачите, яка у нас хімія. Сподіваюся, він залишиться у такій вражаючій формі до кінця сезону", — заявив Букайо Сака.
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