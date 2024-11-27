Англія

Лідер Арсеналу задоволений взаємодією на полі зі своїм капітаном.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 лісабонський Спортінг розгромно поступився лондонському Арсеналу на Ештадіу Жозе Алваладе з рахунком 1:5.

Вінгер "канонірів" Букайо Сака відповів на питання щодо своєї продуктивної взаємодії на полі з плеймейкером та капітаном лондонців Мартіном Едегором, який напередодні повернувся до гри після двомісячної відсутності через травму.

"Мартін Едегор — неймовірний гравець. У той день, коли він повернувся після травми, на моєму обличчі була велика посмішка.

Ви бачите, яка у нас хімія. Сподіваюся, він залишиться у такій вражаючій формі до кінця сезону", — заявив Букайо Сака.

Дивитися відео голів та огляд матчу Спортінг Лісабон — Арсенал ви можете на Football.ua.