Англійський хавбек довго не роздумував, коли отримав пропозицію від "вершкових".
Джуд Беллінгем, Getty Images
27 листопада 2024, 13:13
Влітку 2023 року центральний півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем перейшов із дортмундської Боруссії до мадридського Реала за 113 мільйонів євро.
21-річного англійського хавбека, окрім "вершкових", також активно пов'язували з Ліверпулем, проте сам гравець довго не думав щодо свого вибору наступного клубу.
"Коли Реал Мадрид стукає у двері, весь будинок тремтить. Мій перехід до Ліверпуля не був таким близьким, як про це писали ЗМІ.
Я не хочу говорити нічого неповажного, але коли приходить Реал Мадрид... Це інший рівень", — цитує слова Беллінгема журналіст Фабріціо Романо.
У поточному сезоні Джуд Беллінгем провів за "вершкових" 14 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 4 асисти. Його контракт із Реалом спливає влітку 2029 року.