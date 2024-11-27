Англія

Англійський хавбек довго не роздумував, коли отримав пропозицію від "вершкових".

Влітку 2023 року центральний півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем перейшов із дортмундської Боруссії до мадридського Реала за 113 мільйонів євро.

21-річного англійського хавбека, окрім "вершкових", також активно пов'язували з Ліверпулем, проте сам гравець довго не думав щодо свого вибору наступного клубу.

"Коли Реал Мадрид стукає у двері, весь будинок тремтить. Мій перехід до Ліверпуля не був таким близьким, як про це писали ЗМІ.

Я не хочу говорити нічого неповажного, але коли приходить Реал Мадрид... Це інший рівень", — цитує слова Беллінгема журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Джуд Беллінгем провів за "вершкових" 14 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 4 асисти. Його контракт із Реалом спливає влітку 2029 року.