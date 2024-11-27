Влітку 2023 року центральний півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем перейшов із дортмундської Боруссії до мадридського Реала за 113 мільйонів євро.

21-річного англійського хавбека, окрім "вершкових", також активно пов'язували з Ліверпулем, проте сам гравець довго не думав щодо свого вибору наступного клубу.

"Коли Реал Мадрид стукає у двері, весь будинок тремтить. Мій перехід до Ліверпуля не був таким близьким, як про це писали ЗМІ. 

Я не хочу говорити нічого неповажного, але коли приходить Реал Мадрид... Це інший рівень", — цитує слова Беллінгема журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Джуд Беллінгем провів за "вершкових" 14 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 4 асисти. Його контракт із Реалом спливає влітку 2029 року.