Англія

Бразильський центрбек, який відзначився голом у ворота лісабонців, отримав пошкодження.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 лісабонський Спортінг розгромно поступився лондонському Арсеналу на Ештадіу Жозе Алваладе з рахунком 1:5.

Автором одного із голів "канонірів" став центральний захисник Габріел, проте дограти матч із лісабонцями до самого кінця бразилець не зміг — його замінили на 84-й хвилині на Якуба Ківьора.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета пояснив, чому йому довелося зробити незаплановану заміну Габріела.

"Стан Габріела? Наразі не можу сказати точно, але він сказав, що відчував певний дискомфорт.

Я збирався випустити на заміну Рахіма Стерлінга, але я не зміг цього зробити, бо нам довелося робити іншу заміну", — цитує слова Артети офіційний сайт Арсеналу.

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