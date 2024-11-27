Англія

Важливе поповнення для "червоних дияволів" в обороні.

Центральні захисники Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес і Гаррі Магвайр повернулися до повноцінних тренувань разом із командою напередодні матчу Ліги Європи проти Буде-Глімт, який відбудеться у цей четвер, 28 листопада.

Як повідомляє пресслужба "червоних дияволів", обидва центрбеки працювали у звичному режимі на полі, проте наразі не відомо, чи будуть вони готові на 100% до завтрашньої єврокубкової гри.

У той же час, зазначається, що Джонні Еванс, Віктор Лінделеф і Лені Йоро це ранкове командне тренування пропустили, тоді як Люк Шоу, Мейсон Маунт, Коббі Мейну та Тайрелл Маласія працювали з командою.

Нагадаємо, Магвайр вибув на початку жовтня через м'язову травму під час нічийного матчу з Астон Віллою на Вілла Парк (0:0).

Тим часом Мартінес не поїхав до збірної Аргентини під час останньої міжнародної перерви та пропустив недільну поїздку на Портман Роуд, де Манчестер Юнайтед зіграв унічию з Іпсвіч Таун.