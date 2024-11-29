Англія

Керманич Манчестер Сіті зосереджений на найближчих матчах.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поспілкувався з представниками ЗМІ на пресконференції, присвяченій зустрічі з Ліверпулем.

"Містяни" підходять до центрального поєдинку 13-го туру АПЛ із 6-матчевою серією без перемог у всіх турнірах. Гвардіола зазначив, що зараз, як і завжди, він зосереджений на короткостроковій перспективі.

"У нашій ситуації нереалістично думати про великі цілі... Буде складно, якщо ми не досягнемо результату в неділю, але попереду ще багато ігор. Усе, що ми можемо зробити, і чого я навчився в своєму житті — це рухатися вперед як у хороші, так і в погані моменти. Це те, що мають робити всі. За свою довгу кар'єру я не раз казав, що проживати доводиться всі ситуації. На щастя, останні вісім-дев'ять років ми опинялися в такій [ситуації] рідко, але я нормально сприймаю це. Звичайно, я думаю про те, що можу зробити, щоб допомогти гравцям. Ми зазнали п'яти поспіль поразок і мали виграти в останньому матчі, але у футболі таке трапляється", — цитує Пепа офіційний сайт МС.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Манчестер Сіті відбудеться в неділю, 1 грудня, розпочавшись о 18:00.