Італієць відзначив роботу іспанського фахівця.
Мареска, Getty images
30 листопада 2024, 09:24
Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився про Астон Віллу напередодні очного матчу в рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги. Його слова наводить офіційний сайт лондонського клубу.
“У “Вілли” топ-тренер, вони чудово справляються. Я знаю Емері по Севільї і розумію, наскільки вони сильні. Вони показують фантастичні результати з дуже добрими гравцями. Це буде важка гра”, — заявив Мареска.
Матч між Челсі та Астон Віллою відбудеться 1-го грудня, о 15:30 за київським часом.