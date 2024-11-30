Англія

Італієць відзначив роботу іспанського фахівця.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився про Астон Віллу напередодні очного матчу в рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги. Його слова наводить офіційний сайт лондонського клубу.

“У “Вілли” топ-тренер, вони чудово справляються. Я знаю Емері по Севільї і розумію, наскільки вони сильні. Вони показують фантастичні результати з дуже добрими гравцями. Це буде важка гра”, — заявив Мареска.

Матч між Челсі та Астон Віллою відбудеться 1-го грудня, о 15:30 за київським часом.