У рамках центрального матчу 13-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Манчестер Сіті, яке відбудеться на Енфілді.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

НЕДІЛЯ, 1 ГРУДНЯ, 18:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У будь-якому іншому випадку навколо цього протистояння був би величезний ажіотаж, але сьогодні події так склалися, що можна дійти до логічного висновку — інтрига тут зовсім відсутня. І справді: Ліверпуль перебуває зі старту сезону просто в неймовірній формі з точки зору результатів, втративши очки лише двічі — у нічийному матчі з Арсеналом і програному поєдинку проти Ноттінгем Форест. З іншого ж боку ми маємо найгірший Манчестер Сіті в період керівництва Хосепа Гвардіоли. Чи справді тут відсутня інтрига? Для когось може й так, але ми б не поспішали з такими висновками.

Так, Ліверпуль справді робить з моменту призначення Арне Слота щось неймовірне з погляду розподілу фізичних кондицій на кілька фронтів, користуючись при цьому не найкращою формою своїх суперників та прямих конкурентів. З іншого боку, гра мерсісайдців все ж таки не є такою ідеальною, як їхні результати. Щоб підтвердити цю тезу далеко ходити не потрібно – достатньо згадати той хаотичний матч тижневої давності проти Саутгемптона, коли колектив Слота був не те щоб близький до втрати очок з найгіршою командою ліги – Ліверпуль взагалі міг сенсаційно програти. Через це існують побоювання, що "червоні" будь-якої миті можуть видати серію з осічок, але сьогодні вони явні фаворити — цього не відібрати.

А що ж на рахунок Манчестер Сіті? Ця тема за останній тиждень стала настільки пройденою вздовж і впоперек, що додати чогось нового вже й нема чого. Чинні чемпіони Англії переживають свій найгірший період з того моменту, як команду очолив Хосеп Гвардіола у 2016 році. Спочатку були п'ять поразок поспіль, а потім гравці Манчестер Сіті закріпили свої чисельні антирекорди безвольною нічиєю посеред тижня у Лізі чемпіонів із Феєнордом, коли якимось чином вони примудрилися наприкінці матчу втратити перевагу аж в три голи.

Такий "феномен" не пояснюється якимись тактичними аспектами. Схоже, тут вся справа у ментальній складовій, адже здається, що той самий відомий "чемпіонський характер" Ман Сіті кудись в один момент випарувався. Можливо, гравці Манчестер Сіті справді повірили у свою невразливість і непереможність? Тоді їх неодноразово вже встигли повернути на землю. Можливо, настільки важливим та незамінним є для команди Родрі? Так, але це не привід без жодного опору програвати Тоттенгему з рахунком 0:4. Можливо, у Пепа Гвардіоли настала криза ідей? Тоді не зрозуміло, для чого він напередодні підписував новий контракт. У будь-якому випадку, сьогодні для Манчестер Сіті буде можливість довести з прямим конкурентом, що не все так безнадійно.

За версією компанії FAVBET , фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 2,13, тоді як потенційний успіх Манчестер Сіті оцінюється показником 3,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60. Серед ймовірних результатів за підсумками цього матчу пропонуємо звернути увагу на подію "Обидві заб'ють — Так" із коефіцієнтом 1,52.