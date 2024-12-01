Англія

На нас чекає фантастичний двобій.

Вінгер Манчестер Сіті Філ Фоден висловився про майбутній матч 13-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "містяни" зустрінуться з Ліверпулем. Його слова наводить офіційний сайт манчестерського клубу.

"Футбол — кумедна стара гра, тому трапитися може все що завгодно. Ліверпуль виглядає дуже сильним і, схоже, не збирається втрачати багато очок. Подивимося, що станеться у цьому матчі.

Очевидно, було певне здивування результатом матчу з Феєнордом. Ми повністю контролювали хід гри, але вийшло те, що вийшло. Останні кілька днів ми намагалися змиритися з подібним результатом і забути про нього. Нам трохи не пощастило в ситуаціях із пропущеними голами. Цього не повинно статися з Ліверпулем.

Не можна сказати, що наші виступи були шокуючими. Ми демонстрували досить високий рівень гри для досягнення результату, однак не змогли досягти його. Раніше я не опинявся в такій ситуації, тож для мене це новий досвід", — заявив Фоден.

Матч між Ліверпулем та Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, о 18:00 за київським часом.