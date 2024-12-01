Англія

Дублі Зіркзе та Рашфорда принесли "червоним дияволам" три очки.

В рамках поєдинку 13 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Евертона. В старті гостей з'явився Віталій Миколенко, тоді як у "червоних дияволів" з перших хвилин вийшли Коббі Мейну та Джошуа Зіркзе.

З перших хвилин Манчестер Юнайтед заволодів м'ячем, але Евертон вирішив не повторювати помилок Іпсвічу та Буде-Глімту й почав гру дуже обережно. Перший момент виник на 14 хвилині - Зіркзе шикарним пасом знайшов Амада в штрафному, але той не зміг прицільно пробити. Евертон відповів трохи пізніше - Бету дістався до м'яча в боротьбі з Де Лігтом, обійшов Онана, але не зміг влучити у ворота. Зробити це було не так легко, бо Онана та Де Лігт висіли на ньому, а Лісандро вже страхував.

Вже здавалось, що гості поступово перехоплюють ігрову ініціативу, але тут команда Аморіма забила. Юнайтед класно розіграв кутовий. Бруну віддав під забігання Рашфорда, а той пробив в один дотик — Брентвейт підставив ногу й м'яч опинився у воротах. 1:0. На цьому "червоні дияволи" не зупинились і під завісу тайму забили ще - Амад змусив Брентвейта помилитись і віддав на Бруну, а той покотив на Зіркзе, який розстріляв майже порожні ворота. 2:0.

Команди пішли відпочивати за рахунку 2:0, авже на початку другого тайму Зіркзе перевів м'яч на Амада, а той покотив на Рашфорда — Маркус пробив під Пікфордом. 21 секунда знадобилась Манчестер Юнайтед, щоб збільшити перевагу у другому таймі. 3:0. Евертон йшов в атаку великими силами, але мало що виходило у команди Шойна Дайча.

Більше того, Манчестер Юнайтед забив ще раз. Поки Рашфорд засмучено стояв біля бокової лінії поля після невдалого відбору, а Амад дограв момент до кінця, відібрав м'яч у Тарковські та покотив на Зіркзе, який ударом в один дотик пробив точно в дальній кут. 4:0. Після цього "червоні дияволи" зменшили темп гри, даючи гостям володіти м'ячем. Втім, ті змогли створити лише один дійсно небезпечний момент, коли Калверт-Льюїн звільнився від опіки Гаррі Магвайра та в падінні пробив головою, але Онана на місці!

Манчестер Юнайтед — Евертон 4:0

Голи: Рашфорд, 34, 46 Зіркзе, 41, 64

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї (Шоу, 57), де Лігт (Магвайр, 56), Мартінес — Діалло, Каземіро (Гарначо, 66), Мейну (Маунт, 80), Далот — Фернандеш (Угарте, 65), Рашфорд — Зіркзе

Евертон: Пікфорд — Янг (Паттерсон, 73), Тарковські (О'Браєн, 82), Брентвейт, Миколенко — Дукуре, Гує (Мангаля, 67) — Ліндстрем (Гаррісон, 67), Макніл, Ндіає — Бету (Калверт-Льюїн, 67)

Попередження: Мейну, Мартінес — Гує, Янг