Англія

"Суха" домашня перемога колективу Енцо Марески.

У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Челсі приймав Астон Віллу на Стемфорд Брідж у Лондоні.

Господарі поля доволі швидко вийшли вперед у рахунку завдяки голу Ніколаса Джексона. Ще до перерви Енцо Фернандес подвоїв перевагу "синіх". Ближче до завершення поєдинку Коул Палмер додав до асисту (2-й гол) власний результативний удар, довівши рахунок до розгромного. Відповісти бодай чимось гості так і не зуміли.

Також зазначимо, що українець Михайло Мудрик весь матч провів на лаві запасних.

Челсі — Астон Вілла 3:0

Голи: Джексон, 7, Фернандес, 36, Палмер, 83

Челсі: Санчес — Кайседо, Фофана (Бадьяшиль, 60), Колвілл, Кукурелья — Лавія (Гюсто, 86), Фернандес — Санчо (Мадуеке, 71), Палмер (Феліш, 86), Нету — Джексон (Нкунку, 71)

Астон Вілла: Мартінес (Ольсен, 46) — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара (Барклі, 62), Тілеманс — Макгінн, Роджерс (Дуран, 66), Філоджин (Бейлі, 66) — Воткінс (Буендія, 84)

Попередження: Мадуеке, Феліш — Філоджин, Кеш