Лондонці обмінялися голами в другій половині поєдинку.
Тоттенгем - Фулгем, Getty Images
01 грудня 2024, 17:31
У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Тоттенгем приймав Фулгем на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні.
Протягом першої половини зустрічі гості виглядали трохи краще за господарів поля, однак жоден із колективів рахунок так і не відкрив. У другому таймі "шпори" вийшли вперед завдяки голу Бреннана Джонсона. Пізніше на нього своїм результативним ударом відповів Том Керні.
Тоттенгем — Фулгем 1:1
Голи: Джонсон, 54 — Керні, 67
Тоттенгем: Форстер — Порро, Дрегушін, Девіс, Удоджі — Сарр (Бергвалль, 85), Біссума, Меддісон (Грей, 85, Ланкшир, 90+6) — Джонсон, Сон, Вернер (Кулусевські, 69)
Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Бессі, Робінсон — Берге, Лукич (Керні, 62) — Івобі (Сессеньйон, 86), Сміт-Роу (Кастань, 86), Нельсон (Вілсон, 62) — Хіменес
Попередження: Лукич
Вилучення: Керні, 82