Англія

Лондонці обмінялися голами в другій половині поєдинку.

У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Тоттенгем приймав Фулгем на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні.

Протягом першої половини зустрічі гості виглядали трохи краще за господарів поля, однак жоден із колективів рахунок так і не відкрив. У другому таймі "шпори" вийшли вперед завдяки голу Бреннана Джонсона. Пізніше на нього своїм результативним ударом відповів Том Керні.

Тоттенгем — Фулгем 1:1

Голи: Джонсон, 54 — Керні, 67

Тоттенгем: Форстер — Порро, Дрегушін, Девіс, Удоджі — Сарр (Бергвалль, 85), Біссума, Меддісон (Грей, 85, Ланкшир, 90+6) — Джонсон, Сон, Вернер (Кулусевські, 69)

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Бессі, Робінсон — Берге, Лукич (Керні, 62) — Івобі (Сессеньйон, 86), Сміт-Роу (Кастань, 86), Нельсон (Вілсон, 62) — Хіменес

Попередження: Лукич

Вилучення: Керні, 82