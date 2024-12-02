Англія

Вілла не вражає останнім часом.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився за підсумками матчу 13-го туру англійської Прем'єр-ліги з Челсі (0:3). Цитує іспанського фахівця офіційний сайт бірмінгемського клубу.

"Результат розчаровує. Челсі стає кращим і сильнішим, ніж був минулого сезону. Поки ми не досягаємо позитивних результатів, але кожен матч — це можливість повернутися на переможний шлях. Сподіваюся, у середу ми це зробимо.

Нам не вистачає впевненості, яка у нас була на початку сезону. Через це ми припускаємося помилок. Нам слід бути більш послідовними у всіх фазах гри та грати агресивніше з м'ячем", — заявив Емері.

Зазначимо, що в останніх восьми матчах Астон Вілла здобула лише одну перемогу.