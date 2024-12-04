Англія

"Червоні" хочуть втримати свого капітана на Енфілді.

Центральний захисник Вірджил ван Дейк може оновити свою угоду з Ліверпулем, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що "червоні" вже запропонували ван Дейку новий контракт. Нинішній договір між клубом і 33-річним нідерландцем розраховано до кінця червня 2025 року.

Перша пропозиція ван Дейку не виправдала його очікувань, тож поки що жодного прориву досягнуто не було. Тим не менш, діалог між грандом АПЛ і гравцем триває.

Ситуація з контрактом не тільки Вірджила, але й Трента Александер-Арнольда та Мохамеда Салаха стала предметом інтенсивних дискусій, адже ця трійка гравців вважається ключовою для Ліверпуля.

У ході поточної кампанії ван Дейк взяв участь у 18 матчах "червоних" у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 1 асистом.