Англія

Успіх колективу Гвардіоли на власному полі.

Манчестер Сіті в рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 приймав Ноттінгем Форест на Етіхад Стедіум.

Результативні дії Кевіна Де Брюйне, який опинився в стартовому складі "містян" вперше з середини вересня, допомогли господарям поля піти на перерву з перевагою в два голи. Пізніше Жеремі Доку додав до свого асисту в першій половині зустрічі результативний удар у другій. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу підопічних Пепа Гвардіоли.

Манчестер Сіті — Ноттінгем Форест 3:0

Голи: Б. Сілва, 8, Де Брюйне, 31, Доку, 57

Манчестер Сіті: Ортега — Аканджі (Вокер, 46), Діаш, Аке (Макейті, 90), Гвардіол — Б. Сілва, Гюндоган, Де Брюйне (Льюїс, 74) — Доку (Савіньйо, 90), Голанд, Гріліш (Нунеш, 90)

Ноттінгем Форест: Селс — Айна (да Сілва Морейра, 63), Міленкович, Мурільйо, Морено — Єйтс (Морато, 46), Домінгес — Еланга, Гіббс-Вайт (Андерсон, 63), Ж. Сілва (Соса, 72) — Вуд (Авонії, 63)

Попередження: Гюндоган, Б. Сілва — Домінгес, Гіббс-Вайт, Мурільйо, Міленкович