Англія
04 грудня 2024, 23:30
Дубля Салаха не вистачило Ліверпулю для вольової перемоги над Ньюкаслом
Команда Едді Гау провела надзвичайно потужний матч, який завершився зливою голів.
Ньюкасл — Ліверпуль, Getty Images
04 грудня 2024, 23:30
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ньюкасл — Ліверпуль 3:3
Голи: Ісак, 35, Гордон, 62, Шер, 90 — Джонс, 50, Салах, 68, 83
Ньюкасл: Поуп — Лівраменто, Шер, Берн, Голл — Гімараес, Тоналі (Вілсон, 88), Жоелінтон (Віллок, 87) — Дж. Мерфі (Барнс, 74), Ісак, Гордон (Лонгстафф, 88).
Ліверпуль: Келлегер — Гомес (Александер-Арнольд, 67), Кванса, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх (Собослаї, 67), Джонс — Салах, Мак Аллістер, Гакпо (Діас, 67) — Нуньєс.
Попередження: Тоналі — Мак Аллістер, Кванса, Гравенберх, Александер-Арнольд, Нуньєс