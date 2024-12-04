Англія

Впевнені перемоги фаворитів протистоянь.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Евертон приймав Вулвергемптон, тоді як Челсі гостював у Саутгемптона.

Голи Ешлі Янга (зі штрафного) та Ореля Мангаля в першому таймі матчу проти Вулвергемптона дозволили Евертону піти на перерву, лідируючи з різницею в два м'ячі. У другій половині зустрічі Крейг Доусон двічі уразив власні ворота, довівши рахунок до розгромного.

Евертон — Вулвергемптон 4:0

Голи: Янг, 10, Мангаля, 33, Доусон, 49, 73 (обидва — авт.)

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Мангаля (Г. Армстронг, 90) — Макніл (Гаррісон, 75), Дукуре (Ліндстрем, 83), Ндіає — Калверт-Льюїн (Броя, 83)

Вулвергемптон: Са — Доерті (Р. Гомеш, 77), Буено (Тоті, 77), Доусон, Аїт-Нурі — Андре, Леміна, Гомес (Дойл, 85) — Кунья, Ларсен, Гедеш (Хван, 57)

Попередження: Мангаля, Г. Армстронг

Челсі мав перевагу в два голи, коли ближче до завершення першого тайму Саутгемптон залишився в меншості внаслідок вилучення Джека Стівенса. У другій половині поєдинку "сині" збільшили різницю м'ячів до чотирьох.

Саутгемптон — Челсі 1:5

Голи: Арібо, 11 — Дісасі, 7, Нкунку, 17, Мадуеке, 34, Палмер, 77, Санчо, 87

Саутгемптон: Ламлі — Вокер-Пітерс, Брі (Едвардс, 78), Вуд, Стівенс, Меннінг — А. Армстронг (Бреретон, 62), Арібо, Фернандеш (Тейлор, 79), Фрейзер (Сулемана, 62) — Арчер (Сугавара, 73)

Челсі: Йоргенсен — Гюсто, Дісасі, Адарабіойо, Кукурелья (Дьюзбері-Голл, 79) — Фернандес, Кайседо — Мадуеке (Санчо, 73), Палмер (Вейга, 79), Феліш — Нкунку

Попередження: А. Армстронг

Вилучення: Стівенс, 39