Англія

Команда Андоні Іраоли помінялась місцями з колективом Анге Постекоглу в турнірній таблиці.

Програма чотирнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги посеред звітного тижня видалась доволі швидкою, проте розлогою, і завершувалась пізнім вечором у четвер, коли лондонський Тоттенгем уже призвичаївся проводити свої матчі Ліги Європи УЄФА, але цього разу команді Анге Постекоглу треба було навідатись до Борнмута на матч проти однойменної команди в рамках "усього-лишень" національної першості.

Однак у турнірному плані дуель "вишень" та "шпор" на Віталіті було важко переоцінити — суперечка за дев’яту сходинку поміж цими двома командами вирішувалась безпосередньо в очному протистоянні й це завжди буває доволі цікаво. Проте, чи відновились команди та підготували щось незвичайне до матчу посеред тижня? Це вже інше питання.

І від Тоттенгема відповіді ми на нього так і не дочекались. Команда Постекоглу провела відверто кволий матч у плані атакувальних дій і фактично віддала право на визначення результату зустрічі на поталу опонентам. Колективу Андоні Іраоли двічі перепитувати не було потреби, тож, після нетривалої розвідки, "вишні" відкрили рахунок на 17 хвилині, коли Гейсен замкнув навіс від Таверньєра з кутового на правому фланзі на дальній стійці.

Після цього Борнмут почав сушити гру, а суперники, хоча й перехопили володіння м’ячем, узагалі нічого цікавого попереду не створили. А передачі Тоттенгема на загострення в цій грі — то взагалі окрема історія. Лише коли Сон з’явився на заміну в другому таймі стало хоч трохи цікавіше спостерігати за лондонцями в атаці. І моменти в них були непогані на початку другого тайму, однак Кепа впорався з усім, що летіло в напрямку його володінь.

А потім Борнмут видав таку активну середину другого тайму, що навіть дивно було, що не забезпечив собі другий гол і не закрив цю гру достроково. Дуже багато моментів було в господарів поля, однак Форстер, як міг, рятував власну команду, а в решті випадків і сама група атаки "вишень" радо запускала м’ячі на трибуни власного стадіону. Добре, що не спрацювала при цьому стара футбольна приказка, бо втратити очки в такій чудовій грі в плані атаки було б дуже ніяково.

У наступному турі Борнмут гостюватиме в Іпсвіча, а на Тоттенгем очікуватиме домашнє лондонське дербі проти Челсі.— Тоттенгем 1:0Гейсен, 17Аррісабалага — Сміт, Забарний, Гейсен, Керкез — Адамс, Крісті (Кук, 77) — Семеньйо (Брукс, 85), Клюйверт (Уаттара, 64), Таверньєр (Біллінг, 85) — Еванілсон (Унал, 85).Форстер — Грей, Дрегушін, Девіс (Порро, 62), Удоджі — Сарр (Сон, 57), Біссума (Бергвалль, 80), Меддісон (Вернер, 80) — Джонсон, Соланке, Кулусевські.Попередження: Аррісабалага, Адамс — Девіс, Біссума