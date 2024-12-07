Англія

Новий керманич МЮ висловився напередодні матчу з Ноттінгем Форест.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Ноттінгем Форест, яке відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім поділився своїми думками напередодні цього матчу.

"Манчестер Юнайтед — це величний клуб, але не велична команда, і ми це знаємо та розуміємо. Я думаю, це усім зрозуміло.

Для мене не є проблемою це сказати. Якщо порівнювати з Арсеналом та його прогресом у реалізації стандартів, ми все ж прагнемо покращити в своїй грі інші моменти. Думаю, ви зможете побачити щось нове від нас у наступній грі", — цитує слова Рубена Аморіма журналіст Фабріціо Романо.

Матч Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест відбудеться сьогодні, 7 грудня, о 19:30 за київським часом.