Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 8 грудня і розпочнеться о 16:00.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає лондонське протистояння між Фулгемом та Арсеналом, яке відбудеться на стадіоні Крейвен Коттедж.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

НЕДІЛЯ, 8 ГРУДНЯ, 16:00. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Можливо, у медійному просторі Фулгем не дуже обділений величезною кількістю уваги з боку футбольної спільноти, проте це й близько не означає, що команда Марку Сілви на це не заслуговує. У складі "дачників" виступає достатньо цікавих та індивідуально сильних виконавців, що дозволяє лондонцям бути вельми граючим колективом, який не грає постійно на відбій від оборони — і взагалі неважливо, хто стоїть перед ними в якості суперника, бо будь-яка зустріч із Фулгемом не обіцяє нікому легкої прогулянки. Так було і в минулих сезонах, так залишається і зараз.

В контексті сьогоднішнього протистояння, яке все ж має вивіску однієї з варіацій лондонського дербі, якоїсь ненависті чи принциповості в історії взаємовідносин таборів Фулгема і Арсеналу ніколи й не було. Навіть навпаки — у "дачників" і "канонірів" налагоджений вельми тісний контакт, що ми можемо побачити і на прикладі трансферних питань. Бернд Лено, Алекс Івобі, Еміль Сміт-Роу — це беззаперечні гравці стартового складу Фулгема, які або переходили до Фулгема з Арсеналу, або є його вихованцями. Окрім цього, на правах оренди за "дачників" виступає Ріс Нельсон, який за правилами АПЛ щодо орендованих гравців, звісно, сьогодні не зіграє.

У будь-якому випадку, у Фулгемі чудово знайомі з тим, як влаштована система Арсеналу, що, можливо, у певному сенсі допомагає підопічним Марку Сілви бути вельми успішними в очних матчах із "канонірами". За підсумками минулого сезону багато говорили про те, що Арсенал знову програв чемпіонську боротьбу через Астон Віллу та Унаї Емері, проте Фулгем — це та команда, у матчах із якою коллектив Мікеля Артети зумів у минулому футбольному році набрати всього один пункт до свого активу, тому можна зробити логічний висновок, що "дачники" були одними із найбільш незручних суперників тодішніх віцечемпіонів.

Такі незадовільні результати Арсеналу в матчах проти Фулгема тільки додають інтриги в сьогоднішній поєдинок, але що ще більш важливо — обидві команди перебувають зараз у хорошій формі та підходили до цього туру на єврокубкових місцях в турнірній таблиці АПЛ. Мікель Артета і компанія й сьогодні продовжують зберігати третю сходинку, але мріючи та не приховуючи свого бажання якнайшвидше скоротити відставання від Ліверпуля та повернутися у боротьбу за чемпіонський титул. Амбіції та задачі Фулгема, звісно, не такі високі, проте боротьбу за другорядні єврокубкові турніри "дачники" припиняти точно не збираються.