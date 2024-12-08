Англія

Жахлива ситуація.

Поліція та пожежна служба графства Ессекс повідомили про деталі аварії нападника Вест Гему Майкла Антоніо. 7 грудня 34-річний ямайський форвард потрапив у ДТП, внаслідок чого був госпіталізований.

"Поліція, яка розслідує серйозне зіткнення в Еппінгу, розшукує свідків та записи з відеореєстраторів. Поліція була викликана на вулицю Коппіс-Роу в Еппінгу в суботу, 7 грудня, після повідомлення про те, що, ймовірно, сталася аварія за участю автомобіля Феррарі» На місце прибули служби екстреної допомоги, а водія доставили в лікарню.

Автомобіль було знайдено, і ми більше не перебуваємо на місці події. Розслідування проводитиме наш відділ дорожньої поліції", — йдеться в заяві поліції.

Пожежна служба повідомила, що гравець після аварії був заблокований у власному авто, тому працівникам рятувальної служби довелося визволяти Антоніо з транспортного засобу.

"Екіпажі були викликані о 13:02 після повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю одного автомобіля. Прибувши на місце, пожежники повідомили, що чоловік виявився заблокованим у своїй машині, і працювали над його звільненням до 13:45. Постраждалого залишили під опікою служби швидкої допомоги", — наводить заяву пожежної служби графства Ессекс Sky Sports.