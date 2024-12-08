Англія

Головне, щоб з розумом.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував фізичну форму своєї команди в останніх матчах. Цитує португальського фахівця Sky Sports.

"Неможливо виграти Прем'єр-лігу з командою, яка не бігає. Ви можете скласти стартовий склад із найкращих гравців планети, але без бігу вони все одно не переможуть. Ми повинні бігти, як скажені собаки, інакше не виграємо.

Проблема в тому, чи зможуть вони з цим впоратися? Якщо вони звикнуть до цього на тренуваннях, то робитимуть це і в матчах. Вони можуть удосконалюватися. Ви не можете бути швидшими, але можете робити більший обсяг бігової роботи на тренуваннях", — заявив Аморім.

На даний момент Манчестер Юнайтед посідає 13-е місце в англійській Прем'єр-лізі, набравши 19 очок у 14 матчах.