Англія

МЮ вже не дивує.

Ден Ешворт залишив посаду спортивного директора Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє The Athletic.

53-річний функціонер пропрацював на цій посаді всього п'ять місяців.

Рішення про звільнення Ешворта було ухвалено на зустрічі з генеральним директором клубу Омаром Беррадою після програного матчу з Ноттінгем Форест (2:3). Зазначається, що співвласник МЮ Джим Реткліфф зіграв вирішальну роль в ухваленні рішення про звільнення.

Контракт розірвано за обопільною згодою.

Влітку Манчестер Юнайтед при Ешворті витратив близько 200 млн. фунтів. Клуб придбав Лені Йоро, Мануеля Угарте, Маттейса де Лігта, Нуссаїра Мазрауї та Йосуа Зіркзе.