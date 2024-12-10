Англія

"Червоні" розглядають можливість запрошення турецького гравця.

Ліверпуль проявляє інтерес до 19-річного вінгера Ювентуса Кенана Їлдиза, якого розглядають як потенційну заміну для Мохамеда Салаха. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, незважаючи на те, що "зебри" не прагнуть продати турецького вундеркінда, вони готові розглянути пропозиції щодо нього в розмірі 80 млн. євро.

Чинний контракт гравця з туринським клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро

Цього сезону Кенан Їлдиз відіграв за Ювентус 20 матчів, забив чотири голи та віддав три результативні передачі.