Англія

Керманич Ліверпуля висловився про повернення бразильського голкіпера після травми.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 каталонська Жирона поступилась англійському Ліверпулю на власному полі з рахунком 0:1.

Головний тренер мерсісайдців Арне Слот поділився враженнями від поверненням у ворота своєї команди голкіпера Аліссона, який здійснив протягом матчу п'ять сейвів.

"Можливо, його одноклубники хотіли переконатися, що він дійсно у формі, тому дали йому багато роботи.

Я не думаю, що комусь потрібно це доводити. Усі знають, що Аліссон — найкращий воротар у світі. Проти Жирони він показав, що це дійсно так, оскільки був дуже важливим для нас, зробивши стільки сейвів", — цитує слова Арне Слота журналіст Фабріціо Романо.

Дивитися відео голів та огляд матчу Жирона — Ліверпуль ви можете на Football.ua.