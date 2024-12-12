Англія

Італійський вінгер може зіграти за мерсісайдців вже найближчим часом.

Атакуючий півзахисник Ліверпуля Федеріко К'єза повернувся до повноцінних тренувань з командою після травми.

27-річний італійський вінгер пропустив майже увесь стартовий відрізок сезону через м'язове пошкодження, але зараз гравець відновлює фізичну форму перед поверненням на футбольне поле в офіційних матчах.

Нагадаємо, що Федеріко К'єза перейшов до Ліверпуля влітку цього року з туринського Ювентуса за 12 мільйонів євро.

Наразі на рахунку італійського вінгера лише 78 зіграних хвилин у трьох матчах за мерсісайдський клуб, в яких він відзначився одним асистом.