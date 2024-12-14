Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 14 грудня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Евертоном, яке відбудеться на стадіоні Крейвен Коттедж.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 14 ГРУДНЯ, 17:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У минулому турі лондонський Арсенал здійснив осічку в матчі проти Фулгема, через що підопічні Мікеля Артети тепер відстають у турнірній таблиці за очками не тільки від Ліверпуля, а й від Челсі. На даний момент "каноніри" змушені задовольнятися лише третім рядком, тому якщо вони розраховують повноцінно повернутися в чемпіонську гонку, то на даному етапі, поки команда перебуває в ролі наздоганяючої, просто не можуть дозволити собі більше помилятися і втрачати очки.

З іншого боку, рівень футболу, який демонструє Арсенал із поверненням після травми Мартіна Едегора, дозволяє лондонцям претендувати на високі нагороди. Нічия проти Фулгема минулими вихідними стала єдиною втратою очок для "канонірів" за останні шість поєдинків, у п'яти з яких колектив Артети здобув перемоги. Звичайно, амбіції Арсеналу зберігають виключно чемпіонський характер, але зараз доводиться сподіватися не лише на себе. Проте шанси ще будуть – більше половини сезону попереду.

У Евертона, у свою чергу, минулими вихідними був незапланований відпочинок на тлі перенесення дербі Ліверпуля через несприятливі погодні умови. На тлі цього, як мінімум, можна зробити висновок, що команда Шона Дайча підходить до майбутнього поєдинку хоч і в статусі явного аутсайдера, проте в повному порядку в плані фізичних кондицій. І якщо зважати на скромний рівень ротації, для "ірисок" це дуже важливий момент на даному етапі сезону.

Щодо поточної ситуації всередині мерсісайдського клубу, п ісля чергової зміни власників та продовження процесу вирішення питань фінансового характеру, пов'язаних безпосередньо з провальною та безглуздою роботою менеджмента, для "ірисок" цей сезон мало чим відрізняється від минулих кампаній із точки зору задач. Головна ціль для команди Шона Дайча залишається незмінною — це гарантувати собі вкотре збереження прописки в АПЛ. Все інше — це можна буде сприймати як приємний бонус, але тільки тоді, коли гравці Евертона зможуть виконати головну задачу. Наразі вони успішно йдуть до своєї цілі.