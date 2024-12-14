Англія

На нас чекає манкуніанське дербі.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився напередодні дербі з Манчестер Сіті. Цитує португальця Mirror.

"Криза Манчестер Сіті? Для нас це нічого не змінює, тому що ми повинні думати про себе. Ми всі знаємо, що це важлива гра, у них чудові футболісти. Хоча вони, ймовірно, не виграють так багато, як усі від них очікують.

Але ми повинні зосередитися на собі, тому що ми теж не перебуваємо на тому рівні, на якому хочемо бути. Необхідно думати тільки про себе і робити ту роботу, яку ми повинні робити, щоб опинитися в кращому становищі.

Нам потрібні очки в лізі, тому неважливо, проти кого ми граємо", — сказав Бруну.

Нагадаємо, що у Манчестер Сіті лише одна перемога в десяти останніх матчах за семи поразок та двох нічиїх.