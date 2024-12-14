Англія

Перше манкуніанське дербі для португальського фахівця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поділився думкою про Манчестер Сіті напередодні майбутнього очного матчу в рамках 16-го туру АПЛ. Цитує португальського фахівця офіційний сайт "червоних дияволів".

"Це ще один матч проти дуже хорошого суперника. Обидві команди зазнають труднощів, тому сподіваюся, що надалі ми зможемо відчути смак справжнього дербі.

Я знаю, що для вболівальників це важливий матч, але моє завдання зараз — покращувати гру команди та вигравати матчі. Ми постараємося перемогти.

Суперник зараз перебуває в кращій ситуації, ніж ми, з погляду розуміння гри, стилю і впевненості в собі — навіть у поточний момент. Тому нашій команді потрібно сфокусуватися на багатьох аспектах. Звичайно, у нас є стратегія, і ми постараємося виграти матч", — сказав Аморім.

Матч між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед відбудеться 15-го грудня, о 18:30 за київським часом.