Англія

Нідерландець вірить у своїх футболістів.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився щодо потенціалу гравців "червоних". Цитує нідерландського фахівця Goal.com.

"У нас все добре. Футболісти можуть дати команді навіть більше, ніж ми показували досі. Але думаю, що таке відчуття є в кожного тренера.

Що довше працюєш із командою, то краще починаєш грати, і то більше футболісти звикають до твоїх вимог. Це стосується не тільки нас, а, ймовірно, ще й пари інших команд, від яких теж можна очікувати більшого.

Ми щиро віримо, що можемо грати краще. У нас є кілька гравців, від яких, можливо, не так просто домогтися більшого окремо, але як команда ми можемо досягти більшого. Я бачу потенціал у кількох окремих футболістів, зокрема через їхній вік. Це позитивний момент у команді, яку я успадкував: більшість гравців ще досить молоді, і їхні найкращі роки ще попереду", — сказав Слот.

Наразі Ліверпуль посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 35 очок після 14 зіграних матчів.