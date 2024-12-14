Завершилися матчі АПЛ у слоті 17:00.
Ньюкасл - Лестер, Getty Images
14 грудня 2024, 18:59
У рамках чергового туру чемпіонату Англії відбулися два поєдинки.
Іпсвіч вирвав перемогу у Вулвергемптона, а Ньюкасл крупно обіграв Лестер.
Вулвергемптон — Іпсвіч 1:2
Голи: Кунья, 72 - Доерті (аг), 15, Тейлор, 90+4
Вулвергемптон: Джонстон — Семеду, Буено, Тоті — Доерті (Гедеш, 64), Андре (Дойл, 46), Леміна, Аїт-Нурі — Бельгард (Хі Чхан, 73), Кунья — Странд Ларсен
Іпсвіч: Мурич — Кларк, О'Ши, Берджесс, Девіс — Морсі, Каюсте (Тейлор, 75) — Гатчінсон, Чаплін (Кларк, 75), Бернс (Аль-Хамаді, 85) — Делап (Джонсон, 85)
Попередження: Аїт-Нурі — Кларк.
Ньюкасл Юнайтед — Лестер 4:0
Голи: Мерфі, 30, 61, Гімараес, 47, Ісак, 50
Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто (Тріпп'єр, 65), Шер, Берн, Голл — Тоналі, Гімараес (Лонгстафф, 65), Жоелінтон — Мерфі (Барнс, 65), Ісак (Осула, 73), Гордон (Віллок, 81)
Лестер: Германсен (Ворд, 46) — Джастін, Коуді, Вестергор, Крістіансен — Чаудрі (Калеб Околі, 60), Скіпп — Макатір, Ель-Ханнус (Декордова-Рід, 82), Мавідіді (Буонанотте, 60) — Варді (Дака, 60)
Попередження: Мерфі, Гімараес, Жоелінтон — Скіпп, Вестергор, Околі.