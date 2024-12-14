Англія

Підопічним Арне Слота не пощастило в кінцівці зустрічі.

У рамках 16-го туру АПЛ Ліверпуль на своєму полі приймав Фулгем.

На 17-й хвилині гри Ендрю Робертсон отримав червону картку, внаслідок чого "червоні" залишилися в меншості.

Проте Ліверпуль не думав здаватися і навіть міг вирвати перемогу в кінцівці зустрічі, але мерсисайдцям дещо не пощастило.

Ліверпуль — Фулгем 2:2

Голи: Гакпо, 47, Жота, 85 - Перейра, 11, Муніз, 76

Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд (Елліотт, 79), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Собослаї (Жота, 79), Гравенберх, Джонс (Кванса, 70) — Салах, Діас, Гакпо (Нуньєс, 70)

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 55), Діоп, Куенка, Робінсон — Берге, Лукич — Івобі, Перейра (Сміт-Роу, 69), Вілсон (Траоре, 87) — Хіменес (Муніз, 68)

Попередження: Діас, Джонс, Нуньєс — Діоп, Перейра, Робінсон, Берге

Вилучення: Робертсон, 17.