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Арсенал — Евертон 0:0

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі (Парті, 69) — Едегор (Нванері, 62), Меріно (Жезус, 69), Райс (Жоржиньо, 62) — Сака, Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 74).

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Мангаля, Гує — Гаррісон (Ліндстрем, 62), Дукуре, Ндіає — Калверт-Льюїн (Броя, 65).

Попередження: Янг, Броя