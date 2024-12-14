Англія
14 грудня 2024, 18:54
Евертон із Миколенком вчепився в нічию проти Арсеналу
Команда Шона Дайча досягла бажаного на Емірейтс.
Арсенал — Евертон, Getty Images
14 грудня 2024, 18:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Евертон 0:0
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі (Парті, 69) — Едегор (Нванері, 62), Меріно (Жезус, 69), Райс (Жоржиньо, 62) — Сака, Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 74).
Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Мангаля, Гує — Гаррісон (Ліндстрем, 62), Дукуре, Ндіає — Калверт-Льюїн (Броя, 65).
Попередження: Янг, Броя