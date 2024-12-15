У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає принципове територіальне протистояння між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на Етіхад Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

НЕДІЛЯ, 15 ГРУДНЯ, 18:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

В останній місяць Манчестер Сіті, який з моменту приходу Хосепа Гвардіоли на посаду головного тренера встиг стати справжнім гегемоном Англії, тепер став головним мемом в англійському футболі на тлі цілого ряду невдалих і провальних результатів, які спіткають чемпіонів абсолютно у всіх турнірах. Тепер "містяни" б'ють не лише рекорди, а й антирекорди, а сам Пеп публічно заявляє про припинення будь-якої боротьби за захист свого чемпіонського титулу.

І цього разу іспанському фахівцю справді віриш, адже такого безпорадного, беззубого та вразливого у всіх аспектах Манчестер Сіті ми не бачили вже давно. За останні десять матчів з урахуванням усіх турнірів "містяни" змогли здобути лише одну перемогу над Ноттінгем Форест. Крім того, були не менш критиковані два нічийні результати з Крістал Пелес і Феєнордом. Решта — це поразки, яким, здається, кінця краю немає. І найцікавіше, що Гвардіола, мабуть, уперше у своїй кар'єрі опинився в тому становищі, коли не знає, як вплинути на ситуацію із урахуванням поточних умов. Кевін Де Брюйне, Філ Фоден, Джек Гриліш – у поганій формі. Мануель Аканджі, Джон Стоунз і Натан Аке — недоступні через здоров'я, що просто величезний удар по лінії оборони Сіті. А головна втрата манкуніанців – це, безперечно, Родрі, який взагалі ризикує більше не зіграти у нинішній кампанії.

Такий досвід — тільки наруку для Манчестер Юнайтед та його вболівальників напередодні манкуніанського дербі. Але треба розуміти, що МЮ – не Спортинг. Щоб "червоним дияволам" почати грати у такий системний футбол високого рівня, як лісабонці, за керівництва Аморіма, доведеться ще дуже багато працювати в цьому напрямку. І не тільки в цьому.

Але, заради справедливості, адаптація до нової ігрової схеми нового керманича у футболістів Юнайтед проходить не так і погано, як прогнозувалося б раніше. Звичайно, "червоні дияволи" втрачали очки і допускали осічки вже при Аморімі — і ставалося це не один раз. Проте, судячи з коментарів у пресі, переважний відсоток колективу МЮ задоволений призначенням Рубена і натхненний роботою під його керівництвом. А якісь нинішні похибки у грі чи результатах – так вони і не повинні когось взагалі дивувати, бо на Олд Траффорд зародилася чергова спроба почати все спочатку з метою досягти довгоочікуванного і стабільного успіху.

За версією компанії FAVBET , фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,66, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4,75. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,45.