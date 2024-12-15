У рамках 16-го туру АПЛ Саутгемптон на своєму полі приймав Тоттенгем. 

Результат зустрічі було вирішено ще в першому таймі, коли "шпори" забили п'ять сухих голів у ворота "святих".

Поєдинок так і завершився з рахунком 5:0 на користь лондонської команди. 

Саутгемптон — Тоттенгем 0:5
Голи: Меддісон, 1, 45+4, Сон, 12, Кулусевські, 14, Сарр, 25

Саутгемптон: Маккарті — Вокер-Пітерс, Беднарек, Гарвуд-Белліс, Меннінг (Сугавара, 62) — Арібо, Діблінг, Даунс, Сулемана (Вуд, 15), Фернандеш — Армстронг (Арчер, 82)

Тоттенгем: Форстер — Спенс, Грей, Дрегушін, Удоджі (Порро, 29) — Бергвалль, Сарр — Кулусевські, Меддісон (Вернер, 77), Сон (Джонсон, 46) — Соланке

Попередження: Фернандеш — Бергвалль, Меддісон, Джонсон.