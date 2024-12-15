Гості відправили у ворота господарів п'ять голів.
Саутгемптон - Тоттенгем, Getty Images
15 грудня 2024, 22:55
У рамках 16-го туру АПЛ Саутгемптон на своєму полі приймав Тоттенгем.
Результат зустрічі було вирішено ще в першому таймі, коли "шпори" забили п'ять сухих голів у ворота "святих".
Поєдинок так і завершився з рахунком 5:0 на користь лондонської команди.
Саутгемптон — Тоттенгем 0:5
Голи: Меддісон, 1, 45+4, Сон, 12, Кулусевські, 14, Сарр, 25
Саутгемптон: Маккарті — Вокер-Пітерс, Беднарек, Гарвуд-Белліс, Меннінг (Сугавара, 62) — Арібо, Діблінг, Даунс, Сулемана (Вуд, 15), Фернандеш — Армстронг (Арчер, 82)
Тоттенгем: Форстер — Спенс, Грей, Дрегушін, Удоджі (Порро, 29) — Бергвалль, Сарр — Кулусевські, Меддісон (Вернер, 77), Сон (Джонсон, 46) — Соланке
Попередження: Фернандеш — Бергвалль, Меддісон, Джонсон.