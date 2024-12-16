Рашфорд, getty images
16 грудня 2024, 19:47
Манчестер Юнайтед має намір продати свого вихованця Маркуса Рашфорда. Про це повідомляє The Guardian.
За інформацією джерела, у манкуніанському клубі вважають, що перехід у січні був би ідеальним варіантом.
Зазначається, що клуб згоден на пропозицію про купівлю Рашфорда за зниженою ціною. Однак за його зарплати в 365 000 фунтів стерлінгів на тиждень дозволити його собі можуть лише кілька провідних клубів Європи.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.
Цього сезону Маркус Рашфорд відіграв за МЮ 24 матчі, забив сім голів та віддав три результативні передачі.