Англія

На англійця більше не розраховують?

Манчестер Юнайтед має намір продати свого вихованця Маркуса Рашфорда. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, у манкуніанському клубі вважають, що перехід у січні був би ідеальним варіантом.

Зазначається, що клуб згоден на пропозицію про купівлю Рашфорда за зниженою ціною. Однак за його зарплати в 365 000 фунтів стерлінгів на тиждень дозволити його собі можуть лише кілька провідних клубів Європи.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Маркус Рашфорд відіграв за МЮ 24 матчі, забив сім голів та віддав три результативні передачі.