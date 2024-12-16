Англія

Трагедія в Манчестері.

Вболівальник Манчестер Сіті помер під час матчу 16-го туру чемпіонату Англії з Манчестер Юнайтед (1:2). Про це повідомляє офіційний сайт "містян".

"Манчестер Сіті в курсі трагічних новин про те, що один із наших вболівальників помер унаслідок медичного інциденту під час вчорашнього матчу. Думки всіх членів клубу зараз із сім'єю та друзями загиблого", — йдеться в заяві клубу.

Востаннє на Етіхад Стедіум в рамках АПЛ Манчестер Юнайтед перемагав в березні 2021 року із рахунком 2:0.