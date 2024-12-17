Англія

Вінгбек Баєра знаходиться у сфері інтересів "червоних".

На тлі потенційного відходу Трента Александера Арнольда через спливаючий влітку контракт, Ліверпуль знаходиться у пошуках нового гравця на правий фланг оборони.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, правий захисник леверкузенського Баєра Джеремі Фрімпонг дуже вразив босів мерсісайдців своїм прогресом у таборі "фармацевтів", проте він не є головною трансферною ціллю на заміну Тренту.

За інформацією джерела, 24-річний нідерландець не дуже вписується в систему Арне Слота, і, як зазначається, керманич Ліверпуля віддає перевагу "більш традиційним крайнім захисникам", тоді як Фрімпонг у Баєрі робить великий акцент на підключення до атак.

Слід зазначити, що Трент Александер-Арнольд також важко назвати традиційним фулбеком, часто підключаються до атак.

У поточному сезоні Джеремі Фрімпонг провів за Баєр Леверкузен 23 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 8 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює нідерландця в 50 мільйонів євро. Його контракт із "фармацевтами" спливає влітку 2028 року.