"Іриски" почнуть нову главу в історії клубу.
Ден та Раян Фрідкіни, getty images
19 грудня 2024, 11:51
Ліверпульський Евертон найближчим часом отримає нового власника — The Friedkin Group. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
За інформацією джерела, угода отримала схвалення незалежної наглядової комісії. Очікується, що про продаж Евертона новим власникам буде оголошено в четвер.
Зазначається, що представники The Friedkin Group будуть присутні на матчі з Челсі цієї неділі.
Нагадаємо, що консорціум Дена Фрідкіна також володіє римською Ромою, за яку виступає інший українець Артем Довбик.