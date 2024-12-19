Англія

"Іриски" почнуть нову главу в історії клубу.

Ліверпульський Евертон найближчим часом отримає нового власника — The Friedkin Group. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, угода отримала схвалення незалежної наглядової комісії. Очікується, що про продаж Евертона новим власникам буде оголошено в четвер.

Зазначається, що представники The Friedkin Group будуть присутні на матчі з Челсі цієї неділі.

Нагадаємо, що консорціум Дена Фрідкіна також володіє римською Ромою, за яку виступає інший українець Артем Довбик.