Англія

"Червоні" віддають перевагу захиснику, який більше орієнтований на оборону.

По завершенню сезону-2024/25 з Ліверпуля може піти захисник Трент Александер-Арнольд. В останні тижні та місяці чутки пов'язують вихованця мерсисайдського клубу з Реалом. Чинний контракт Трента розрахований до кінця сезону.

Подейкують, що замінити Трента в Ліверпулі може Джеремі Фрімпонг, який зараз представляє Баєр.

Втім, імовірність такого трансферу називається невисокою. Як повідомляє німецький Sky, після відходу Александер-Арнольда головний тренер Ліверпуля волів би підписати традиційного правого захисника. Фрімпонг же більше орієнтований на атаку.

У поточному сезоні Джеремі Фрімпонг провів за Баєр Леверкузен 23 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 8 результативних передач.