Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Брентфорд та Ноттінгем Форест.

Брентфорд та Ноттінгем Форест зіграють у сімнадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Ком'юніті.

Томас Франк, після поразки від Ньюкасла в Кубку ліги (1:3), залучив до стартового складу Дамсгора в центрі поля, тоді як Мбемо повернувся на правий фланг атаки. Єгор Ярмолюк цього разу в запасі.

Нуну Ешпіріту Санту, на тлі перемоги над бірмінгемською Астон Віллою (2:1), використав із перших хвилин Морато в трійці в центрі оборони, тоді як Еланга зіграє праворуч в атаці.

Брентфорд: Флеккен — Аєр, Коллінз, Мі, Льюїс-Поттер — Дамсгор, Янельт, Нергор — Мбемо, Вісса, Шаде.

Запасні: Вальдімарссон, Карвалью, Ярмолюк, Меггома, Конак, Роерслев, Маггома, Кім Чі Су, Йогане.



Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морато, Вільямс — Еланга, Андерсон, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд.

Запасні: Мігель, Авонії, Тоффоло, Ворд-Праус, Морено, Жота Сілва, Єйтс, Болі.



Гра Брентфорд — Ноттінгем Форест почнеться о 17:00 за київським часом.